“In una delle sue prime interviste l’assessore Michele Cafarelli disse che lì all’ex Istituto Cena non si sarebbe potuto fare nulla. Come mai adesso ha cambiato idea…”. A porre la domanda è stato, l’altra sera, in consiglio, Andrea Benedino del Pd, a fronte di uno stanziamento in bilancio di [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti