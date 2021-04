Ascolta l'Audio Dell'Articolo

A molti la visita del governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio non fa alcun effetto. Si è presentato di sorpresa a Chivasso e quasi non lo si è saputo. E’ stato a Orbassano, idem. A Mappano, come sopra. Nel Vco, stesso film. E poi ancora Omegna, Riva di Chieri, Moncalieri, Ovada, Novara. Insomma è da mesi che Cirio se ne va a spasso in lungo ed in largo per tutto il Piemonte e le notizie su di lui sono state tutte impaginate “taglio basso”. Poi ha deciso di fare un salto a Ivrea e, immediatamente, è finito su tutti i rotocalchi. Sarà che da queste parti gli amministratori a parole hanno un sacco di cose da fare, ma nella realtà non si muove foglia, si son messi tutti a fantasticare sulla giornata, talmente indaffarati, trapelati, eccitati, frastornati, che si son pure dimenticati del Covid e han fatto che organizzargli addirittura un pranzo. E via con il lancio degli inviti e di tutto il cronoprogramma via whatsapp su centinaia di telefonini. Potenza dei social, due minuti dopo c’erano già i ristoratori di tutto il Canavese pronti a scendere in strada… e lo avrebbero pure fatto non fosse intervenuta Confindustria con un comunicato stampa a carattere di urgenza per smentire luogo e data.

E non era ancora finita qui. Di sottofondo la polemica sulle email firmate personalmente dal primo cittadino Stefano Sertoli anche a nome del consigliere regionale Andrea Cane (non è la prima volta) e indirizzate a tutti i consiglieri comunali e a tutti i sindaci dei dintorni.

Nessuno si sarebbe mai stupito se lo avesse fatto Ingria ma Ivrea è un’altra cosa.

Cosa ci è venuta in mente? Una vecchia pubblicità di “Cimabue” dei tempi del Carosello. Un cartone animato per promuovere Dom Bairo l’uvamaro un elisir a base di vino. Nella canzoncina di sottofondo – chissà se qualcuno ancora se la ricorda – si diceva che Cimabue “fa una cosa e ne sbaglia due…”. E lui rispondeva: “Che cagnara sbagliando si impara…”

Speruma…

Bene aggiungere che D.O.M. Bairo “l’Uvamaro” noto negli anni Settanta, da tempo non è più in vendita. L’azienda produttrice si trovava a Bairo Canavese. Il nome stava a significare Deo Optimo Maximo, ma venne successivamente (1974) trasformato in Don Bairo, complice il personaggio degli spot pubblicitari. La ricetta originale del medico (archiatra) Pietro Michaeli, più noto come Pietro Bairo, risale al Quattrocento (1452) e fu in seguito ripresa dalla ditta Buton che produsse l’amaro su scala industriale.

Commenti