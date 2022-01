E’ stato interrotto poco dopo la mezzanotte dalla polizia locale a Ivrea uno spettacolo pirotecnico non autorizzato. Gli agenti sono intervenuti in piazza Balla dove sono state sequestrate due casse con 400 candelotti, in parte già esplosi. La persona che accendeva i fuochi, un uomo titolare di un’attività in città, è stato identificato e rischia ora una denuncia penale. Alcune persone che stavano seguendo lo spettacolo hanno manifestato con dei fischi la loro disapprovazione nei confronti degli agenti.

A Chiaverano, nella notte di Capodanno, per l’accensione di fuochi, è stata rovinata la piatta, il pontile che viene utilizzato per i tuffi.

