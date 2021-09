Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Da martedì 21 settembre 2021, dalle ore 14 alle 19, piazza I Maggio, nell’area retrostante la fermata del bus del quartiere Bellavista, sarà invasa dai gazebo gialli dei produttori agricoli in vendita diretta della Coldiretti.

L’inaugurazione del mercato si terrà martedì 21 settembre 2021, alle ore 16.

Bruno Mecca Cici, presidente di Agrimercato Torino, realtà di Coldiretti Torino che gestisce i mercati di Campagna Amica, spiega: «Anche a Ivrea il mercato dei produttori agricoli sarà una vetrina delle migliori aziende della zona in vendita diretta. Al mercato i consumatori eporediesi potranno trovare ortaggi e frutta di stagione, formaggi e decine di trasformati. Gli agricoltori in vendita diretta garantiscono filiere produttive corte a chilometri zero e l’origine locale degli alimenti e offrono trasparenza rispetto alle etichette. Inoltre, anche a Ivrea la Coldiretti propone l’iniziativa di solidarietà “Spesa sospesa”, con la raccolta, dai consumatori e dagli agricoltori, di cibo che verrà consegnato alle famiglie meno abbienti»

Soddisfatto l’assessore Giuliano Balzola. «Andrà a incrementare l’offerta commerciale nel quartiere periferico di Bellavista – dice in un comunicato – dove al momento non vi è alcun mercato. Inoltre, credo che la possibilità di trovare prodotti agricoli di stagione e a Km0 possa essere sinonimo di qualità e che un rapporto diretto, tra il produttore e il consumatore, permetta di offrire prezzi più contenuti. Anche la fascia oraria pomeridiana è interessante in quanto consentirà a coloro che lavorano di fruire del mercato. Per questi motivi non posso che augurarmi che l’iniziativa ottenga un buon riscontro e che sia accolta positivamente non solo dai residenti nel quartiere, ma rappresenti un servizio a disposizione dell’intera cittadinanza».

Commenti