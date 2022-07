Il patrocinio del Comune all’Associazione Culturale Rapatika Ets di Torino per un evento in programma il prossimo 24 settembre 2022 in ricordo di Marina Corallo, giovane artista, coreografa, danzatrice e insegnante di Ivrea, scomparsa a soli 31 anni.

“Lo spettacolo di danza in Piazza Ottinetti – si legge in delibera – sarà realizzato a trent’anni precisi dalla scomparsa. Essendo una giornata in memoria, gli artisti coinvolti non riceveranno compensi e il pubblico assisterà gratuitamente all’evento…”.

L’omicidio

E la mente va a quel tragico settembre del 1992. Tre rapidi colpi di coltello vibrati al petto con uno [...]