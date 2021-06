Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Sindaco, Stefano Sertoli: “E’ la festa di tutti gli Italiani che, in questo momento difficile, stanno ritrovando in sé stessi, coraggio, forza, coesione, energie e capacità per ricominciare. A tutti l’augurio di trascorrere questa ricorrenza in una rinnovata serenità ed impegno comune”.

Alla vigilia del 75° anniversario della Festa della Repubblica il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli a nome di tutta l’Amministrazione Comunale rivolge alla Comunità eporediese l’augurio di “trascorrere questa ricorrenza in una rinnovata serenità ed impegno comune per guardare avanti”.

“Nella Costituzione Italiana, che è la struttura portante della nostra Repubblica – afferma il Sindaco – i padri e le madri costituenti definirono quella che sarebbe stata l’Italia all’indomani della seconda Guerra mondiale. Un’Italia che ancora oggi va avanti e rinasce sul solco di quei principi, nonostante le difficoltà. L’emergenza sanitaria, se da un lato ha duramente provato il nostro Paese, dall’altro ha rimesso al centro i valori fondanti della nostra Repubblica che sono: la libertà, la pace, il lavoro, la solidarietà, l’uguaglianza e la pari dignità. Valori che, forse, in questo momento storico, hanno acquistato ulteriore sostanza e concretezza per i presente e il futuro”.

“Da settimane – conclude – abbiamo impressi nella nostra coscienza, individuale e collettiva, momenti e storie indimenticabili. Abbiamo toccato con mano il dolore, le paure e le fragilità di anziani, adulti, giovani e bambini. Abbiamo vissuto momenti di impotenza ma anche di grande fiducia nelle capacità del nostro Popolo e del nostro Sistema Paese. Abbiamo seguito e seguiamo il lavoro degli operatori sanitari che sono in prima linea, quello degli scienziati, quello delle Forze dell’Ordine e delle articolazioni militari italiane, quello della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e del variegato mondo del Volontariato, che sono un patrimonio di tutti. Nell’auspicare quindi una forte e ideale partecipazione alla Festa della Repubblica da parte dei concittadini eporediesi, rivolgo loro l’invito a concorrere in prima persona alla ripartenza del cammino dell’Italia, a partire dalla nostra realtà”.

Mercoledì 2 giugno 2021 alle ore 9,30, nel rispetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, l’Amministrazione comunale onorerà la ricorrenza con la cerimonia dell’Alzabandiera davanti al palazzo comunale alla presenza delle autorità e rappresentanti delle Associazioni d’arma.

2 GIUGNO PERCHE’ CI SAREMO

L’Anpi, in quanto Associazione combattentistica, sarà presente. Pur immaginando (e per la gran parte condividendo ) le motivazioni di chi non sarà in piazza rifiutando che la Festa della Repubblica sia una parata militare, con le inutili e costosissime (in termini economici ed ambientali) Frecce tricolori, con una spesso vuota retorica militarista, con l’esibizione di armi… non possiamo non esserci, per due ordini di motivi:

Il due giugno fu reso possibile dagli eserciti alleati in concorso con la Lotta di Liberazione partigiana, che non si svolse certo offrendo fiori ai nazi-fascisti, bensì combattendoli e pagando duramente con la vita. Quando oggi salutiamo ed onoriamo un Partigiano, dobbiamo immaginarlo con il suo coraggio e la sua arma di allora. Non bisogna far l’errore di interpretare quei fatti con gli occhi di oggi.

E poi, perché la Lotta di Liberazione, con il referendum del 2 giugno 1946 e la Costituzione del 1° gennaio 1948, ci dette la democrazia, che significa sistema di governo espresso dal popolo e accettato anche quando non ce ne piacciono i risultati. Si può (anzi si deve) combattere per cambiare al prossimo turno, ma intanto le Istituzioni si rispettano.

Senza dimenticare che la nostra Associazione ha rapporti stabili con due Ministeri.

“Da subito e in modo continuativo col Ministero della Difesa, in virtù del riconoscimento dell’attribuzione della qualifica di Ente morale (5 aprile 1945) e di Associazione combattentistica; dal 2014 col Ministero dell’Istruzione, in virtù del protocollo d’intesa che riconosce all’ANPI le competenze per «offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva».

Questi rapporti consegnano all’ANPI una collocazione istituzionale che salda il significato della conquista della democrazia al funzionamento delle strutture dello Stato.” (dal vademecum “Essere ANPI”)

Così, senza fare processi alle intenzioni, senza prevenzioni, accogliamo le parole e l’invito del Sindaco (primo gradino della democrazia) e andremo in piazza con la nostra bandiera. E’ necessario esserci per ribadire con la nostra presenza che cosa fu e significò il 2 giugno di 75 anni fa.

