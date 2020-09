IVREA. 6° Grande Sfida “I Laghi del Nord Italia” di Alessandro Bellière

Lunedì 28 settembre 2020 alle ore 12,00 il Sindaco della Città di Ivrea Stefano Sertoli, alla presenza del Presidente dell’A.N.A., Sez. di Ivrea, Giuseppe Franzoso, riceverà in Sala Dorata il Sig. Alessandro Bellière, alpino-paracadutista di quasi 87 anni, che concluderà la sua 6° grande sfida: fare il giro del laghi del nord Italia a piedi.

Il Sig. Bellière, membro del primo plotone al mondo di Alpini Paracadutisti, ex-nazionale militare di atletica ed esperto subacqueo, paracadutista attivo anche dopo i 65 anni, intraprende sfide personali per festeggiare il compleanno. Quella di quest’anno è di percorrere a piedi la distanza che separa i laghi del Nord Italia ed il loro perimetro.

L’itinerario, suddiviso in 76 tappe, è di circa 2320 km, in media 24 km al giorno, comprende tutti i 55 laghi presenti nelle regioni del nord Italia quali il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia ed il Piemonte.

Il 15 luglio u.s., accompagnato da alcuni amici paracadutisti e da una troupe televisiva, è partito da Mantova e, dopo aver effettuato 67 frazioni, il 20 settembre con la tappa Locarno-Cannobio è entrato nel territorio piemontese (Lago Maggiore), ne ha percorso il perimetro in tre tappe ed ha raggiunto il Lago d’Orta con la tappa Invorio-Pella. Termirà quindi la sfida con l’ultima tappa Cavaglià-Ivrea (laghi Viverone e Sirio).

