IVREA. 50 mila euro in più per i centro estivi (comunicato)

a Giunta Comunale ha deliberato nella seduta di un’integrazione di euro 50.000,00 per i centri estivi, portando le risorse a disposizione a euro 70.000,00 da erogare come contributo alla spesa per il servizio dedicato ai bambini dai 3 ai 14 anni.

Gli Uffici comunali invitano le famiglie a iscriversi presso la coop. Alce Rosso, che gestisce in convenzione i centri estivi sia a Villa Girelli che in alcune scuole cittadine. Le famiglie con ISEE fino a euro 30.000,00 potranno usufruire fino a un massimo di 5 turni di centro estivo scontati. Chi non riuscisse a presentare domanda entro il 17 giugno, potrà presentarla lo stesso anche oltre i termini di scadenza per usufruire del centro estivo dal 29 in poi. Maggiori info ai numeri telefonici della Coop. Alce Rosso: 012549184 o al 335 1275573 il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. Link:https://www.comune.ivrea.to.it/utilizza-i-servizi/istruzione-e-serv-educativi/centri-estivi.html

Commenti