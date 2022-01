Due bandi del Comune. Uno per assegnare 200 mila euro in contributi alle attività economiche, l’altro per altri 100 mila alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche e culturali colpite dall’emergenza Covid. Tanti soldi e tanti buoni propositi. Pubblicati il 10 dicembre scorso all’albo pretorio prevedevano l’inoltro delle domande entro le ore 24 del 21 dicembre. Tempi decisamente ristretti, ma tant’è.

Poi ad un certo punto ci si è accorti (chissà quante telefonate sono arrivate ai cellulari di consiglieri comunali di maggioranza e assessori) che tra i possibili beneficiari erano state escluse le Fondazioni [...]