Il livello dei consiglieri di maggioranza? Sta tutto in quella dichiarazione del capogruppo della Lega Anna Bono sul “regolamento del consiglio” in cui a suo dire si sarebbe dovuta leggere una somma massima, pari a 300 euro (meno di un caffè al giorno), come rimborso spese per il Garante dei detenuti…