Lo stalker condominiale non potrà più mettere piede a Ivrea

Ha collezionato decine di denunce in dodici anni per aver reso la vita impossibile ai vicini di casa, in un condominio nel centro di Ivrea: dispetti e persino due aggressioni ad una pensionata di 76 anni, vedova e invalida al 75 per cento. Ora per il Tribunale di Torino, su richiesta del vice Questore di Ivrea Giorgio Pozza, l’uomo, Rosario Lupo, 47 anni, non potrà più recarsi a Ivrea, se non per motivi di lavoro. Si tratta del primo caso di stalking condominiale con provvedimento di divieto di soggiorno per questo tipo di reato. Adesso vive in un Comune alle porte di Ivrea.

Rosario Lupo, sposato e padre di due figli, era stato anche arrestato nell’ottobre del 2019 prima della sentenza definitiva in Cassazione. Le minacce e i dispetti ai vicini andavano avanti dal 2007. In primo grado era stato condannato a 15 mesi poi ridotti a 12 in Appello oltre alla condanna del risarcimento dei danni quantificati in 12 mila euro, che sta pagando attraverso il prelievo mensile dello stipendio.

