La notizia è qualcosa di dirompente, almeno per chi, sull’operazione Italvolt, ha sempre avuto dei seri dubbi di fattibilità e concretezza. E’ arrivata sulla casella di posta elettronica dei giornalisti di mezzo Piemonte.

“Siamo lieti di invitarla – scrivono – alla cerimonia di firma del contratto per l’acquisto dell’area ex Olivetti.. in programma giovedì 9 settembre…”. Sì proprio l’area di 1 milione di metri quadrati situata tra i Comuni di Scarmagno e Romano [...]