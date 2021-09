Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ chiaro a tutti che “impegnarsi” ad acquistare un’area industriale non equivale effettivamente a comprarla? L’accordo tra Italvolt e Prelios, in verità, nessuno lo ha letto. Si presume, ma si va di fantasia, che l’arco temporale in cui si potrebbe (e usiamo il condizionale) concludere l’affare sia al massimo di un anno.

E sarà il tempo che occorre a Lars Carlstrom per trovare quasi tre miliardi e mezzo [...]