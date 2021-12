EUROBAT, l’associazione europea dei produttori di batterie per il settore automobilistico e industriale (più di 50 associati), ha annunciato l’ingresso del nuovo associato italiano Italvolt Spa, società fondata da Lars Carlstrom per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici.

Italvolt è la società che ha annunciato la costruzione di una delle più grandi gigafactory del Sud Europa, a Scarmagno, sul sito industriale dell’ex Olivetti, con una capacità a regime di 45 GWh. L’avvio della produzione dell’impianto è previsto per il [...]