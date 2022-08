Italvolt, l’azienda, fondata dall’imprenditore svedese Lars Carlstrom, ha presentato, l’11 luglio scorso, la propria candidatura al Mise (Ministero per lo sviluppo economico) per accedere ai fondi del Pnrr, a cui seguirà, nelle prossime settimane la consegna della documentazione definitiva, così da ottenere i permessi di costruzione nel primo semestre 2023. S’intende a Scarmagno, negli ex stabilimenti della Olivetti.

L’obiettivo – sulla carta – è cominciare a produrre le prime batterie tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 per raggiungere, a regime, una capacità produttiva di 75 GWh. Servono soldi… tanti soldi.

