Avranno nuove case gli uccellini delle varie specie che abitano i folti boschi di Issiglio. I bambini della scuola primaria di Vistrorio hanno preparato per loro dei nidi, le classiche sagome di legno da collocare in cima ai rami, nella natura selvatica. I piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo, situato aldilà del Chiusella che divide i due paesi di Issiglio e Vistrorio, hanno assemblato i pezzi, preparati su misura per i volatili, e delle dimensioni adatte per le loro manine, da un artigiano locale, il falegname Davide Bertoldo di Vidracco. Il tutto nell’ambito di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.