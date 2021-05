Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Irremeabile cammino

Ogni giorno da quando ci alziamo percorriamo nella vita il nostro cammino, fatto di incontri, condivisioni e a volte anche di divergenze che allontanano da noi persone che fino ad allora ci hanno accompagnato sino ad allora. Il cammino umano è irremeabile, che non si può percorrere in senso inverso. La parola deriva dal latino, la nostra lingua madre, dl lemma irremeabilis, che significa da cui non si fa ritorno, che con il prefisso in- nega remeabilis, derivato di remeare, ritornare, a sua volta da meare passare, col prefisso re- che indica un indietro! Lasciando parte l’etimologia della parola, la vita è un senso unico, se la voglio pensare come il codice della strada. Come già detto la vita di ognuno di noi è caratterizzata dalla possibilità di scegliere fino da quando ci alziamo e operiamo delle scelte, ad esempio decidendo se fare colazione o meno, cosa indossare per andare al lavoro e così via. Ogni attimo è il frutto di una decisione e ognuno di noi è il risultato delle decisioni prese nel corso del tempo. Se da un lato la società moderna ha diffuso l’idea che l’uomo sia artefice del proprio futuro e determini con le sue scelte la propria esistenza, dall’altro scegliere non è per niente facile, dal momento che ogni scelta, indipendentemente dall’ambito, implica un’assunzione di responsabilità circa le conseguenze. Ecco perché molte persone si sentono come bloccate dalla paura di prendere una decisione, proprio per le possibili conseguenze che ne possono scaturire. Purtroppo questa paura del non sapere scegliere è una malattia diffusa anche da chi ci governa ad ogni livello, e allora i problemi si nascondono sotto lo zerbino delle scuso, colpa della crisi, colpa del covid e altro. Pensiamo sempre che lungo i bivi della vita incontriamo altre vite, conoscerle o non conoscerle, viverle a fondo o lasciarle perdere dipende soltanto dalla scelta che facciamo in un attimo. E anche se non lo sappiamo, tra proseguire dritto o deviare spesso si gioca la nostra esistenza e di quella di chi ci sta vicino e domani sarà ciò che oggi abbiamo scelto di essere. Personalmente cerco di vivere per quello che posso con le persone che possono rendermi migliore ascoltando e dialogando per raggiungere ogni giorno un vantaggio reciproco, perché gli esseri umani, mentre insegnano, imparano.

Favria, 12.05.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno dobbiamo essere i giardinieri della nostra vita, tagliando i rami secchi ma mai la speranza che un fiore possa tornare a splendere.

Commenti