La Città Metropolitana di Torino, Iren Energia – società del Gruppo Iren attiva nella produzione di energia elettrica – e il consorzio TOP-IX impegnato nella diffusione e impiego della Banda Larga e Ultralarga, hanno siglato un Protocollo d’intesa per promuovere l’utilizzo della fibra ottica con l’obiettivo di ridurre il digital divide, in particolare nei territori montani.

Le prime aree a essere coinvolte saranno quelle dove è già presente la fibra ottica, installata da Iren Energia sui propri impianti idroelettrici con sede a Torino e in Val di Susa, Valle Orco e Val Cenischia.

Nell’ambito dell’accordo, Iren Energia si impegnerà dunque a mettere a disposizione le proprie infrastrutture di Banda Larga e la Città Metropolitana, grazie alla collaborazione e all’esperienza di TOP-IX, coinvolgerà i Comuni e gli stakeholder locali per ampliare i servizi telematici a disposizione della cittadinanza.

La collaborazione permetterà dunque di ampliare la copertura di rete a Banda Larga nella Città Metropolitana di Torino, a vantaggio di cittadini, imprese e attività, contribuendo a ridurre il digital divide e stimolando una sempre maggiore digitalizzazione sul territori.

