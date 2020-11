Iostoconlamaestra: campagna social su twitter

Si stanno diffondendo in rete iniziative di solidarietà per la maestra di asilo torinese che, dopo essere stata vittima del revenge porn da parte dell’ex fidanzato, è stata licenziata. Con l’hashtag ‘#Io sto con la maestra’ sono in molti che in queste ore hanno postato sui loro profili social la foto mentre mostrano il cartello di solidarietà alla donna. La giovane aveva realizzato foto e video per mandarli al fidanzato. Il giovane, a sua volta, li aveva condivisi in una chat di amici del calcetto. La dirigente scolastica, quando è stata portata a conoscenza del caso, ha proceduto al licenziamento. Su Twitter in tanti hanno poi anche applaudito un post di Geppi Cucciari.

Nel dibattito e in difesa della maestra anche il consigliere comunale Antonio Borrini su Facebook.

