Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’ e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò.

Io voto. Voto perché la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti la stiamo aspettando. Voto perché ognuno possa fare l’amore come gli va senza essere giudicato, mortificato o emarginato. Per questo voto. Voto per chiedere treni puntuali, ospedali che funzionano, autobus, taxi e tramvai che mi portino dove desidero e mi portino anche indietro. Voto chi mi fa pagare il biglietto, non chi viaggia a scrocco, [...]



