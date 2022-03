MONTEU DA PO. Sabato 26 marzo alle ore 21 il teatro comunale di Monteu Da Po sarà pronto per accogliere sul proprio palco gli attori della compagnia Onda Larsen. Si tratta del secondo appuntamento per la nuova stagione teatrale “Luci su Monteu“, fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale.

Lo spettacolo che andrà in scena è “Io me e Lupin”, la storia di un gruppo di ragazzi talentuosi ma spiantati, che per sbarcare il lunario mettono su una banda, ispirandosi al famoso Arsenio Lupin.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del Comune di Monteu da Po, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Fondazione CRT.

Per biglietteria e info: 339 33881949 (Lun-Ven dalle 15 alle 18), biglietteria@ondalarsen.org, www.ondalarsen.org .

