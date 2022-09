Tra i mille dettagli che l’organizzazione di un matrimonio richiede ci sono anche gli inviti a uno dei momenti più importanti della nostra vita. Dopo il luogo del ricevimento, il menù del pranzo o della cena, gli abiti e le bomboniere, ci sono gli inviti per gli ospiti. La prima fase riguarda la selezione delle persone che decidiamo di invitare: una parte molto delicata, dato che potrebbe dar luogo a reazioni diverse da parte dei destinatari. C’è chi potrebbe sentirsi escluso se non invitato e chi invece si sente quasi obbligato a dover partecipare, quando magari avrebbe evitato.

Una volta stilato l’elenco delle persone da invitare, viene il momento di creare i nostri biglietti. Dal layout alla grafica, passando per i colori e la busta, i dettagli da definire sono tanti. Modificare l’ultima decisione presa, convinti che sarebbe stata quella definitiva, è la regola. Per questo è sempre meglio optare per una modalità di creazione flessibile, che ci consenta di tornare sui nostri passi senza troppe formalità e complicazioni. Come creare inviti online gratis? Il web è il luogo in cui possiamo trovare di tutto e di più e a volte la scelta è anche troppo ampia. Una volta individuata la nostra modalità ideale di creazione, vediamo come predisporre degli inviti che soddisfino al 100% noi e i nostri ospiti.

Come decidere il contenuto degli inviti a un matrimonio

Se l’idea di scrivere degli inviti ti mette in crisi, abbiamo subito una buona notizia da darti: oggi lo stile e i contenuti da inserire sono molto meno formali e più liberi rispetto a qualche tempo fa. Le coppie hanno un ampio margine di manovra e possono scegliere come realizzare i loro biglietti nel modo che più rispecchia la loro personalità.

Ci sono però degli elementi e delle informazioni che non dovrebbero mai mancare, nemmeno per i matrimoni meno convenzionali. Vediamo quindi una breve lista di cosa includere nei nostri inviti, senza rischiare di essere troppo prolissi o, al contrario, di inserire troppe poche informazioni.

I nomi degli sposi e di chi ospita la cerimonia

Paese che vai, usanza che trovi: questo vale anche per gli inviti di matrimonio che possono indicare, tra le persone che invitano gli ospiti alla cerimonia, sia gli sposi che i genitori degli sposi. In quest’ultimo caso, a volte vengono indicati i genitori della sposa che – per tradizione – sono coloro che provvedono alla cerimonia e al banchetto nuziale, ma molto varia sia in base alla cultura locale che alle scelte del singolo caso.

In ogni caso, è buona pratica far precedere il nome della sposa a quello dello sposo. Entrambi i nomi dovrebbero includere anche un eventuale secondo nome di battesimo, ma molto è lasciato alle preferenze personali.

La data e il luogo della cerimonia

Immancabili sono, ovviamente, il luogo e la data dell’evento. Per questo dettaglio, l’unico dubbio è relativo alla scrittura dei numeri: è sempre preferibile optare per la scritta in lettere della data, evitando ogni tipo di abbreviazione. L’aggiunta dell’anno, anche se poco utile dal punto di vista dell’informazione dato che si presume che l’evento sia nella prossima data, dà un effetto più completo.

Il luogo dell’evento

Il luogo dell’evento è un’altra informazione fondamentale e può riferirsi sia all’edificio religioso, come la Chiesa, sia a un altro tipo di struttura in cui avverrà il matrimonio.

A meno che non ci sia il rischio di ingenerare confusione negli ospiti, è sufficiente inserire il nome della struttura e la località; la via quindi rimane a discrezione degli sposi.

I contenuti opzionali di un invito a un matrimonio

Oltre ai dettagli ora visti e che non possono mai mancare in un biglietto di invito, ci sono poi una serie di altre informazioni che possono essere contenute sia nello stesso invito che in un biglietto separato.

Ecco alcuni esempi di come puoi arricchire i tuoi inviti:

L’ora e il luogo del ricevimento, se non avviene immediatamente dopo l’evento del matrimonio (in modo da consentire agli ospiti di organizzarsi anche in base alla scelta sulla partecipazione a tutta o una parte della cerimonia);

Anche il dress code può essere un’informazione utile se la cerimonia avviene secondo standard originali rispetto alla tradizione. In altre parole, può essere utile suggerire di portare con sé un abito di ricambio laddove il ricevimento avvenga in una location informale o il matrimonio stesso avvenga ad esempio all’aperto, magari al mare o in una zona di campagna;

Il biglietto di risposta per gli ospiti che intendano comunicare la loro partecipazione o meno all’evento. Si tratta di un’accortezza molto utile a entrambe le parti: da un lato consente alla coppia di avere un resoconto scritto e verificabile in ogni momento di coloro che intendono partecipare; dall’altra consente agli invitati di non dover comunicare personalmente l’eventuale rifiuto, togliendoli dall’imbarazzo.

