Stanno diventando insopportabili le continue disfunzioni sulla linea ferroviaria Torino – Aosta. Abbiamo portato il caso in Regione Piemonte attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta. Questa tratta è ormai fonte di continui disagi per i pendolari a causa della capienza limitata dei treni bimodali, del mancato ripristino di alcune fermate intermedie (una su tutte quella di Borgofranco d’Ivrea), la soppressione del treno 10002 che permetteva ai pendolari eporediesi l’arrivo a Torino per le 8.30 e la soppressione delle fermate di Strambino e Caluso. I convogli sono stracolmi ogni giorno, con evidenti pericoli causati dal sovraffollamento in tempi di pandemia.

Da tempo le associazioni di pendolari richiedono un confronto con la Regione Piemonte, affinché si agisca in modo concreto per risolvere queste criticità che si protraggono ormai da troppo tempo.

Nella risposta trasmessa dalla Giunta, non si è avuto alcun riscontro effettivo nell’ottica di offrire soluzioni efficaci ai pendolari. Prosegue il confronto con la Regione Valle d’Aosta, ma senza alcun risultato concreto. Del tutto ignoti gli esiti del confronto con le autorità valdostane.

Continueremo a far sentire la voce dei pendolari in Consiglio regionale del Piemonte finché da Palazzo Lascaris non giungeranno provvedimenti utili a migliorare la mobilità pubblica dei pendolari eporediesi e canavesani.

Sarah Di Sabato, consigliera M5S nel Consiglio Regionale del Piemonte

Massimo Fresc, capogruppo M5S nel Consiglio Comunale di Ivrea

Fabio Cipolla, MoVimento Cinque Stelle Chivasso

Commenti