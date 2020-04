insiemecelafaremo. Cirio ascolti i sindaci. Serve un coordinatore

“Il Presidente Cirio e l’assessore Icardi ascoltino i Sindaci. E’ urgente un cambio di passo, perché è evidente che c’è un problema nella catena di comando. Rsa, mascherine, tamponi. Sono troppe le questioni sulle quali registriamo pesanti criticità e non ci possiamo più permettere che ogni Comune sia abbandonato al fai-da-te. La catena di comando deve essere ridefinita partendo dal rapporto tra Regione e Comuni: in Piemonte ci sono oltre 1200 Comuni dei quali, più di 500, sono piccoli e piccolissimi che non hanno strutture tecniche in grado di affrontare un’emergenza di queste dimensioni. E il covid-19 non conosce confini amministrativi. Per questo c’è bisogno di uniformare le procedure e dare indirizzi chiari. Ci vuole un punto di riferimento dedicato agli amministratori locali, una figura che coordini un gruppo a cui i Sindaci possano rivolgersi per ogni urgenza, necessità o dubbio relativo alla gestione dell’emergenza Covid-19. Pensiamo alle difficoltà che in questo momento si trova ad affrontare un Sindaco di un piccolo Comune in cui ha sede una RSA”.

Così il consigliere regionale Alberto AVETTA (PD) commenta la lettera aperta #insiemecelafaremo, che i Sindaci del torinese hanno indirizzato al Presidente Cirio, indicando alcune questioni prioritarie (RSA, tamponi, mascherine, misure di assistenza ai nuclei familiari) sulle quali si sollecita un vero lavoro di squadra. “Nelle strutture complesse è la ‘testa’ che conta. E l’assessorato regionale alla Sanità sta mostrando tutti i propri limiti. Nelle stanze di corso Regina Margherita manca una figura di riferimento con cui confrontarsi per uniformare le procedure. In questo modo si eviterebbe che ogni Comune procedesse con proprie iniziative più o meno efficaci che generano confusione e incertezza tra i cittadini (penso alle mascherine e non solo). E su alcune questioni che non si risolveranno a breve, come la necessità di sostegno alimentare per le famiglie, si potrebbero finalmente elaborare comuni linee guida oltre a garantire risorse aggiuntive regionali come richiesto dal Gruppo PD”.

Ieri, l’assessore Icardi ha annunciato che sul sito web della Regione Piemonte è possibile trovare tutti i dati statistici del contagio Comune per Comune. “Seppur con ritardo ci hanno ascoltati. Ma perché il sistema funzioni è fondamentale che i dati siano comunicati preventivamente ad ogni singolo Sindaco prima di essere online. Ora il Presidente Cirio e l’assessore Icardi farebbero bene ad ascoltare con altrettanta attenzione l’appello sottoscritto in un solo giorno da tanti Sindaci dell’area metropolitana torinese e agire in fretta, accogliendone i suggerimenti. Il virus corre veloce e il Piemonte non si può più permettere altri ritardi”.

Commenti