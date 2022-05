Insieme…

Voglio condividere con Voi un breve racconto recentemente letto di David Hume, famoso filosofo illuminista scozzese del Settecento: “Il tuo grano è maturo oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e so che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei confronti. Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo domani. Ma il maltempo sopravviene e così entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia” (David Hume, “Trattato sulla natura umana”, 1740,). Questo apologo mi ha fatto riflettere sulla attuale situazione dove tutti noi esseri umani, condividiamo un destino comune su questa terra, dalla non terminata minaccia del virus ai cambiamenti climatici che noi ominidi provochiamo, che distruggono la nostra vita sul pianeta. E si, non è, purtroppo, ancora terminata la grande emergenza sanitaria che ha causato tanti lutti, che tanto impegno e fatica sta chiedendo a tutto il sistema sanitario, che impone sacrifici a tutti, individui e famiglie, e già dobbiamo riflettere su come mantenere la solidarietà sociale ed economica che ci ha contraddistinto nella storia e che ancora ci caratterizza. Il dialogo tra i due agricoltori può essere sicuramente un rischio di questo periodo. Giustamente ciascuno si preoccupa per sé e per i suoi, cercando il modo migliore per uscire da questa crisi. Chi costruisce nelle proprie attività, quali che siano, con senso civico, con attenzione alle regole, con spirito comunitario, vorrà continuare a farlo anche in condizioni difficili, ma nolti tendono a cavarsela in un modo o nell’altro sono tentati anche ora di far ricorso a stratagemmi, più o meno onorevoli. Se però non abbiamo motivi di fiducia e rispetto reciproco, o se le regole da seguire non sono sufficientemente chiare e vincolanti, rischiamo il blocco e ci perdiamo in inutili fiumi di parole senza fare nulla. Il maltempo, oggi la pandemia, è arrivato, e ora siamo legati gli uni agli altri: quello che di buono sta succedendo, nella capacità di reazione di tutto il nostro sistema, dipende dai legami e dai vincoli di fiducia e di collaborazione che abbiamo stretto sinora. Altrimenti, la tentazione di andare ciascuno per sé diventa probabilmente troppo forte, e rimaniamo esposti alle intemperie. L’attuale situazione sanitaria, economica e ambientale, insomma la società che adesso noi conosciamo ha urgente bisogno di soluzioni solidali e coese, a tutti i livelli. Davvero non ci salviamo da soli e neanche come singolo stato, oggi più che mai è l’Europa che ci deve dimostrare concretamente che in queste emergenze quanto è essenziale, decisiva e importante. Oggi oltre al virus abbiamo bisogno che l’economia riparta, come dice qualcuno fare ripartire la macchina. Ma l’economia fa parte di un ecosistema fatto di persone interconnesso e vitale. A una macchina possiamo cambiare qualche pezzo di ricambio ed essa continua a funzionare, magari anche meglio di prima. Se a un’economia togliamo una parte, quella parte era un’impresa, una bottega artigiana, un negozio, un operaio, un impiegato. E sempre insieme ad altre persone, i colleghi, i dipendenti, i fornitori, le famiglie. E non è la stessa cosa che dopo la ripartenza ci siano ancora tutti oppure no. Oggi fiorisce nel Patrio Stivale una polemica sul green pass, ma il problema per me rimane il virus e il vaccino ed il conseguente green passa è una soluzione concreta per uscire, il resto sono solo chiacchiere che stanno a zero. Ma oggi quello che è fondamentale visto le laceranti polemiche è di riattivare prima di tutto, un dialogo positivo per costruire insieme azioni concrete per il bene di tutti noi. Dobbiamo tutti insieme avere più rispetto degli altri e cercare di capire la complessità del momento. Dobbiamo essere tutti insieme pronti al soccorso degli altri in difficoltà piuttosto a giudicare e criticare gli errori commessi nel passato o adesso, perché ricordiamolo tutti il nemico è il virus un comune nemico e solo con l’unione posiamo avere la forza per sconfiggerlo. Ogni giorno siamo legati nei nostri gesti, azioni e pensieri gli uni agli altri, e ognuno di noi deve garantire l’impegno di fare la sua parte, anche nelle piccole azioni quotidiane. Ricordiamoci sempre che il sole sorge ogni giorno per tutti noi e batte i suoi caldi raggia sia su un deserto che sul piazzale asfaltato vicino a noi, riscalda la superficie e poi si disperde. I raggi del sole danno energia in una foresta rigogliosa passando sia sui grandi alberi e ai piccoli arbusti e tutte le forme viventi che abitano nel bosco, animali e piante tra di loro interagiscono e si alimentano e si sostengono a vicenda e lo stesso calore qui porta la vita. Insomma solo uniti e coesi possiamo farcela nel futuro. Non è nei freddi numeri nell’unità tra esseri umani sta la nostra grande forza, dove c’è unità di intenti tra gli esseri umani c’è sempre alla fine la vittoria.

Favria, 30.05.2022 Giorgio Cortese

