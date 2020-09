Festival dell’architettura a Ivrea fino al 27 settembre

Con un programma innovativo e community-based è iniziato il 18 settembre il Festival dell’Architettura di Ivrea 2020 – Design For The Next Community. Le proposte ufficiali e collaterali si dispiegheranno fino al prossimo 27 settembre.

Da ieri è possibile ammirare le opere di Street Art di Invisible Ivrea nei Quartieri della Buffer Zone del Sito Patrimonio Mondiale (zona tampone dei quartieri operai Olivetti), partecipare alle talk previste nella Core Zone, asse centrale del Sito Patrimonio Mondiale “Ivrea, città industriale del XX secolo”. Moltissime le prenotazioni per “Welcom to my house”, per le “Passeggiate con l’autore della Guida Olivetti di Ivrea” Marco Peroni, per i laboratori creativi del Museo Tecnologicamente e per i workshop, rivolti a grandi e piccini, “Il mio robot con Arduino”, Flash 3 D e “Processing community day”. Desta grande curiosità anche la proposta di laboratorio di Wunderkammer (il gabinetto delle curiosità). Da non perdere la mostra Olivetti Vision al Centro Servizi Sociali di via Jervis, 34.

