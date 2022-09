Anche quest’anno si è tenuta a Ingria la Sagra della Polenta, abbinata come di consueto alla manifestazione di beneficenza denominata “Gara Nazionale di rutti”, che come raccolta fondi ha associato la vendita di biglietti per la partita prevista sabato 24 settembre a Ivrea presso lo Stadio Pistoni. La sfida, che vedrà scontrarsi la Nazionale italiana artisti TV contro una rappresentativa canavesana composta anche da giocatori ex Toro e Juve, servirà per raccogliere fondi da destinare ai meno abbienti del territorio, per esempio anziani con la pensione minima che non riusciranno ad arrivare a fine mese coi costi esasperati del caro energia.