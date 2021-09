Ascolta l'Audio Dell'Articolo

INGRIA. Proprio così, dopo un anno di stop forzato “Lignorante”, il gruppo facebook ideato da due dj Canavesani del team di EPORADIO, torna con le “Ruttolimpiadi” evento goliardico-solidale, rafforzando la collaborazione nata anni fa con il Comune e la Pro loco di Ingria.

“Siamo convinti che questo evento, oltre a far distrarre e divertire le persone in goliardia, servirà soprattutto ad alimentare il progetto del piccolo Gioele: durante la manifestazione ci sarà infatti la raccolta fondi e l’intera somma verrà bonificata all’Associazione “Noi ci siamo Onlus” per aiutare la sua famiglia a comprare un’auto usata con pedana ad uso disabili, in modo da poterlo accompagnare per tutte le sue esigenze senza correre il rischio di fargli male posizionandolo sul seggiolino, agevolando anche la mamma nelle fasi di carico/scarico della pesantissima carrozzina nel baule – queste sono le dichiarazioni congiunte del Sindaco di Ingria Igor De Santis assieme ai Consiglieri comunali Federico Bianco Levrin, Andrea Cane e agli organizzatori de “Lignorante”, che proseguono in tono scherzoso – quest’anno la nostra nazione è stata un fiore all’occhiello delle olimpiadi e vogliamo quindi proseguire la tradizione sportiva portando avanti questa nuova disciplina a “5 rutti” che speriamo possa diventare anche per il futuro un punto di riferimento soprattutto per la beneficenza nei confronti delle persone più bisognose! Dopo oltre un anno di pandemia i nostri Comuni, Associazioni, Pro Loco e il Canavese in generale hanno bisogno di essere uniti e condividere momenti conviviali, perché no, con qualche sana risata! Ed è proprio questa la nostra intenzione di domenica: ritrovarci tutti insieme con Gioele e la sua famiglia a Ingria in Val Soana per fare beneficenza per una causa del territorio, mangiando un’ottima polenta nelle nostre splendide montagne canavesane!”.

L’appuntamento è quindi per domenica 12 settembre da mezzogiorno presso il salone enogastronomico della Pro Loco di Ingria, prenotazioni e informazioni al numero 3401513153.

Commenti