Per festeggiare i primi 10 anni di attività, l’associazione Mom’s di Ingria sta organizzando un grande evento a Cuorgnè, in collaborazione con l’associazione Mastropietro & C. ONLUS, per il giorno 8 maggio a Villa Filanda.

Sono previste molte attività nel corso della giornata, gratuite ed aperte alle famiglie e non solo, con la collaborazione e partecipazione di associazioni ed enti del territorio (Croce Rossa, il gruppo di cammino della ASL TO4 e molti professionisti).

Durante la giornata sarà organizzato un mercatino delle mamme artigiane e commercianti… ed anche papà.

Sarà inoltre possibile pranzare su prenotazione via whatsapp al 375 658 2148 ed usufruire del servizio bar per tutta la giornata.

Il programma della giornata

Ore 9.30 Accoglienza: apertura del mercatino. Festeggiamo la festa della mamma, fra le bancarelle delle madri artigiane e commercianti di zona, ed i punti informativi di alcune associazioni del territorio.

Partenza del gruppo mamme di corsa. Camminare per stare insieme e stare bene, condividendo il cammino della maternità. (Con rientro a Villa Filanda).

Ore 11.00 – Conosci il massaggio infantile? Lo scopriremo attraverso una chiacchierata di confronto e di gioco, con l’insegnante AIMI Viviana Rosselli.

Ore 12.00 – Lettura in famiglia “cosa e perché” e letture ad alta voce a cura di AriA Lab.

Ore 13.00 – Pausa pranzo con menù convenzionato. Prenotazione obbligatoria Federica 375 658 2148 (solo wathsapp).

Ore 14.30 – La Doula : raccontiamola, partendo da noi stesse e le nostre emozioni, con la Doula Cristina Giacoma Ropolo.

Ore 15.30 – Un mondo di fiori. Laboratorio Creativo ispirato a H. Tullet, posti limitati a cura di AriA lab. Prenotazione Valeria 3405285394. Ore 16.00 – Cosa succede nella testa di tuo figlio? Scopriamo i Lab Babybrains, basati su studi scientifici, uno strumento efficace per comprendere le principali sfide della genitorialità, Insieme a Ester, referente certificata Babybrains.

Ore 17.00 – Muoviti con ritmo. Spazio gioco in musica con strumenti orff, paracadute ludico e tanto altro. Un piccolo assaggio con la musicista ed esperta in musicoterapia Nicoletta Alossa.

Ore 17.30 – Il modo del portare. I supporti ergonomici per potare il nostro bambino. Spazio a cura delle consulenti del portare Ester Ferrino e Nicoletta Alossa.

Ore 18.00 – Danza e babywearing. Presentazione e lezione di prova con Francesca Blotto (insegnante certificata di Danza Cuore a Cuore e ginnastica pre e post parto).

Ore 19.00 – Coreografia finale e chiusura della giornata.

Durante la giornata la CRI di Cuorgnè proporrà attività per bambini ed esercitazioni per le manovre anti soffocamento.

Sarà possibile, per l’intera giornata, vedere e toccare i supporti ergonomici per portare, i pannolini lavabili, i libri sull’alto contatto. Inoltre saranno a vostra disposizione le mamme alla pari in allattamento, e per tutto l’arco della giornata sarà possibile noleggiare gratuitamente fasce e marsupi. Per informazioni Paola 3498393933 momsingria@gmail.com.

