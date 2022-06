I giudici di “Communities in Bloom”, Susan Ellis da Pembroke, in Canada, e Alex Pearl da Centreville, negli Stati Uniti, visiteranno il paese di Ingria per valutarlo nelle giornate del 18, 19 e 20 giugno.

I Comuni partecipanti riceveranno una valutazione da 1 a 5 “Fiori rossi” in base a diversi criteri: pulizia, consapevolezza ambientale, coinvolgimento nella comunità, conservazione del retaggio culturale e naturale, parchi urbani, architettura di giardini, arredi urbani floreali e coperture del terreno. Il massimo riconoscimento dei 5 fiori rossi è a sua volta suddiviso in tre livelli: bronzo, argento e oro.

I risultati della competizione saranno annunciati durante il “National Symposium on Parks & Grounds and the National & International Awards celebrating “Year of the Garden” che si terrà nella città di Victoria, British Columbia, dal 20 al 23 di ottobre. Questo sarà il primo incontro in presenza di “Communities in Bloom” dal 2019, dopo due anni di eventi virtuali.