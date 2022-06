WebSite X5 for Agency, il primo web site builder con hosting illimitato, debutta al Web Marketing Festival, l’appuntamento dedicato all’innovazione digitale che si svolgerà a Rimini dal 16 al 18 giugno.

Lo strumento, unico in Italia e appositamente studiato per le web agency, nasce dall’iniziativa congiunta di Incomedia e HOST.IT, due società piemontesi che si occupano rispettivamente e da oltre vent’anni di sviluppo software e servizi di hosting.

Dalla collaborazione tra le due aziende nasce un prodotto all-in-one, pensato per semplificare la costruzione e il mantenimento di siti web. Da una parte c’è Incomedia, produttore del software WebSite X5 per la creazione di siti web, blog e negozi e-commerce; dall’altra c’è HOST.IT, player italiano con server e datacenter proprietari, che offre soluzioni di hosting all’insegna dell’innovazione, della sicurezza e della qualità di servizio.

Il software WebSite X5 è un site-builder consolidato dal 2005, tra i primi tre più utilizzati in Italia e tra i primi 10 a livello mondiale nella categoria “Simple Website Builder”: questo programma made in Italy è particolarmente apprezzato per l’ottimo rapporto tra semplicità di utilizzo, rapidità di costruzione e qualità dell’output grafico finale. Con il supporto di un altro partner italiano, HOST.IT, il sito è ospitato su server e datacenter di proprietà gestiti direttamente dalla società che ha il suo headquarter a Torino, con spazio illimitato e un supporto tecnico sempre presente e gestito con personale interno.

Il tutto è offerto con una formula illimitata a pacchetto in abbonamento mensile. Per le web agency che creano e gestiscono numerosi siti vetrina, i vantaggi sono diversi: risparmio di tempo, vista la rapidità di realizzazione del sito per il cliente; abbattimento dei costi di lavoro, grazie alla semplicità di utilizzo del software che non comporta la conoscenza di sofisticati linguaggi di programmazione; azzeramento dei costi di manutenzione del sito web pubblicato. Una volta realizzato, viene infatti generato un codice html statico che lo renderà immutabile e ne garantirà la protezione dagli attacchi informatici nel tempo, a differenza di quanto avviene con i più diffusi CMS, che comportano continui aggiornamenti i quali, se non vengono apportati, generano punti deboli nel software rendendolo attaccabile e potenziale veicolo di virus.

Con un unico abbonamento mensile, l’agenzia può quindi creare e conservare un numero illimitato di siti, GDPR compliant, per i propri clienti.

“La semplicità di utilizzo del software e la creazione dei siti in così poco tempo permettono di risparmiare denaro – commenta Federico Ranfagni, co-fondatore e CEO di Incomedia – così da garantire migliori ricavi alle agenzie, senza rinunciare alla qualità dell’output finale.”

“Questa soluzione permette di avere un unico interlocutore ed un unico canone per gestire illimitati siti web. Infatti, abbiamo previsto una formula a canone mensile – dichiara Marco Mangione, fondatore e CEO di HOST.IT – e non ci si dovrà più preoccupare di gestire molteplici e diversi servizi hosting (e i loro vari pagamenti), con la conseguente ottimizzazione delle risorse e del tempo.”

L’abbonamento include anche un corso di formazione messo a disposizione all’interno di una academy: oltre 65 ore sull’utilizzo del software e su temi generali di digital marketing.

WebSite X5 for Agency è acquistabile con un abbonamento a canone mensile di 49 euro. A disposizione dell’agenzia anche la possibilità di acquistare le licenze di WebSite X5 per i clienti finali, così da renderli autonomi nella gestione dei loro siti.

Incomedia

https://www.incomedia.eu/it/

Da oltre 20 anni Incomedia, azienda 100% made in Italy, sviluppa software desktop per Pc che permettono a tutti di ottenere risultati professionali in modo facile e veloce. Fondata a Ivrea nel 1998 dai fratelli Federico e Stefano Ranfagni, è oggi una realtà affermata in Europa e nel mondo. Il prodotto di punta WebSite X5® (websitex5.com) è presente in oltre 40 paesi attraverso una rete consolidata di partner internazionali, che rende accessibile e conveniente la creazione di siti e negozi online per utenti di ogni livello di esperienza, dal principiante al professionista, interessati a creare un sito in modo facile e veloce in 5 semplici passi.

HOST.IT

https://host.it/

Forte di più di 20 anni di presenza e di esperienza nel settore, Host spa (www.host.it), azienda nata e sviluppatasi in Piemonte, eroga servizi di web hosting, server dedicati, cloud computing, definendosi “fabbricatori di servizi”. Host pensa, progetta e realizza i prodotti e i servizi per i propri clienti, garantendo a loro una rivalutazione dell’investimento nel tempo, aggiungendo mese dopo mese tool, servizi, innovazioni per vivere più tranquillamente la propria presenza in rete.

