Dal Dizionario dei Sinonimi e Contrari: INCIUCIO: accordo poco chiaro, imbroglio, intrigo, pastetta.

Alle spalle dei cittadini e delle persone più deboli, a Settimo, PD e Lega si giocano la gestione pubblica dell’Ospedale di Settimo.

La verità verrà a galla. Lo avevamo detto e sta accadendo.

Hanno prima promosso una finta manifestazione di interesse che ha raccolto 15 adesioni.

Mi chiedo a quale “interesse” queste imprese abbiano aderito, visto che non era specificato né un valore certo, nè quali fossero i beni in vendita. Su questo tema hanno dato incarichi legali a destra e manca e non [...]