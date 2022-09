Brutto incidente stradale, questa mattina, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià che collega le autostrade A4 Torino-Milano e A5 Torino-Aosta. Per cause in fase di accertamento, un furgone diretto a Santhià, subito dopo il viadotto Marchetti di Pavone Canavese, si è ribaltato in mezzo alla carreggiata.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro le barriere laterali e si è ribaltato a centro strada. Nessun altro veicolo coinvolto. L’uomo alla guida del mezzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea dove è stato ricoverato in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

