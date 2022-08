Tre automobilisti deceduti e due auto completamente distrutte. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade Torino – Aosta e Torino – Milano. L’incidente si è verificato tra Albiano e Settimo Rottaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e la polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda che procedeva in direzione Santhia si è scontrata contro Yaris che procedeva in senso opposto Ivrea. La Panda si sarebbe ribaltata sul tetto della Yaris per poi terminare la su corsa in una scarpata. A bordo della Fiat Pandre c’erano tre persone, tutte e tre decedute sul colpo, due uomini di cui uno minorenne (15 anni) e una donna. Si tratterebbe di una famiglia di nazionalità italiana residente in Gran Bretagna. A bordo della Yaris erano in quattro tutti finiti in codice giallo all’ospedale Novara. La carreggiata in direzione di Ivrea è chiusa.

