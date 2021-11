Questa mattina intorno alle 7.45 circa una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta presso la SP11 Borgo Vercelli per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

All’arrivo sul posto il personale VVF ha prestato i primi soccorsi sanitari ad una delle due vittime che risultava incastrata nella propria autovettura e nel contempo si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Successivamente ha collaborato con il personale 118 giunto in posto per l’estrazione della vittima ed il trasporto presso l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Sul posto [...]





login (cliccando qui) , altrimenti Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il, altrimenti registrati (cliccando qui)