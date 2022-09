Incidente mortale, oggi nel tardo pomeriggio, sulla strada provinciale 11 che collega Cigliano a Tronzano Vercellese, nel territorio del comune di Borgo d’Ale (Vercelli). Per cause ancora in fase di accertamento, un motociclista di 53 anni è morto dopo essere caduto dalla sella della sua motocicletta. Inutili i tentativi di soccorso dell’équipe sanitaria, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri per cercare di salvare il centauro.

