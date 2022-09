La strada statale 11 “Padana Superiore” è temporaneamente chiusa al traffico tra Cascina Isola e Mezzi Po in direzione Chivasso per incidente autonomo. Circolazione regolare in direzione opposta.

Coinvolta coppia di San Sebastiano da Po, entrambi ricoverati al Cto. Il marito verserebbe in condizioni gravi.

