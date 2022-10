Incidente all’alba sulla tangenziale nord di Torino tra le uscite di Venaria e Borgaro Torinese. Uno scontro che ha coinvolto quattro veicoli. Uno di questi, una Fiat Punto, ha preso fuoco dopo l’impatto. Il bilancio è di due feriti, non in gravi condizioni, trasportati in ambulanza al San Giovanni Bosco e al Maria Vittoria. Fino alle sei del mattino la tangenziale in direzione nord è rimasta chiusa al traffico.

