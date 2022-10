Un camionista è rimasto ferito in un incidente avvenuto sull’autostrada Torino-Aosta ed è stato portato in ospedale a Ivrea. Non risulta in pericolo di vita. Il mezzo su cui stava viaggiando si è schiantato contro le barriere di un cantiere al km 37, tra gli svincoli di Ivrea e Scarmagno.

