Tragico incidente questo pomeriggio intorno alle 15.30, a Montalenghe, sulla strada per Foglizzo. Una Renault Scenic con a bordo due giovani (una ragazza di 23 anni in gravidanza e il compagno di 25 anni) si è schiantata contro una moto Yamaha R6. Per il centauro, Francesco Lavigna, classe ‘66 residente a Favria, non c’è stato nulla da fare.

Le persone a bordo dell’auto sono state portate, sotto shock, in ospedale per i primi accertamenti. In un prato vicino al luogo dell’incidente è atterrato l’elisoccorso del 118 e la strada è stata chiusa per i rilevi del caso.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di San Giorgio Canavese. Dall’urto l’auto, che stava svoltando a sinistra, è carambolata nella roggia a fianco della strada.

Francesco Lavigna era molto conosciuto in paese. Nel suo profilo di Facebook tutto l’amore che nutriva per i motori, per i due figli e per le origini calabresi.

Lascia una moglie e due figli a cui la la notizia è stata data, solo in tarda serata dal sindaco accompagnato dai carabinieri.

