INCHIESTA. Alla fine, i nolesi non vedranno nessun asilo nido a settembre. L’edificio situato in frazione Vauda, quello denominato “ex scuole”, non ospiterà infatti i piccoli alunni in tempo col calendario scolastico nazionale.

Questo nonostante le promesse dell’amministrazione di Luca Bertino, che annunciava diversi mesi fa su questo giornale che il servizio avrebbe aperto i battenti a partire proprio da settembre. Il 12, per la precisione, quando tutte le scuole cominciano le attività didattiche.

Quella dell’edificio situato in frazione Vauda è una storia lunga. Situato in via Via Ponte Masino n. 1, l’edificio è conosciuto [...]