INCHIESTA. Chi dall’Oltrestura volesse muoversi attraverso un mezzo di trasporto collettivo in direzione Lanzo, Ciriè o Torino si troverebbe di fronte a una situazione alquanto strana. Prezzi elevati, tempi di trasporto lunghi e volatilizzazione del servizio in serata e nei weekend sono la norma per i pendolari che necessitano di viaggiare sul territorio.

Al momento, a gestire le linee 226 (Varisella-Torino), 229 (Varisella-Ciriè) e 230 (Robassomero- Lanzo) c’è la compagnia Bus Company.

Bus Company è parte della società consortile Extra-TO, che è attualmente l’operatore unico del trasporto pubblico locale in [...]