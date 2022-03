Incespichiamo sdrucciolando con un capitombolo. Tombè!

Mamma mia, che dolore!

Il camminare eretti ci appartiene, come gli uccelli volano.

Eppure spesso ci sorprendiamo a dimenticarlo. Altre volte ci dimentichiamo persino di sorprenderci a dimenticarlo.

Molte volte non camminiamo più. Preferiamo la seduta anatomica di poltrone in bilico su pneumatici pronti a scivolare sull’asfalto. Preferiamo scivolare, lasciarci scivolare. Dal retro dei nostri schermi, delle nostre scrivanie mentali finiamo per pensarci come essenze prive di involucro, il corpo è quasi un ingombro, l’ereditario fardello di una specie che ce l’ha lasciato per continuità nel tempo.

Dimentichiamo di essere dei bipedi evoluti, vuoi il caso di un piccolo ostacolo sul terreno e il non fare attenzione ed ecco che possiamo cadere sbattendoci il naso, il grugno, la testa o il muso. Insomma incespichiamo, inciampando mettendo il piede in fallo.

La parola incespicare è composta di in- dentro, contro, e cespicare dal latino tardo caespitare, inciampare in una zolla di terra, oggi sulla ghiaia maligna sull’asfalto o il cubetto di porfido che leggermente scomposto attende in agguato la nostra caduta.

Tornando a incespicare questa parola mi mette davanti a una curiosa opzione della lingua italiana per descrivere l’atto involontario del mettere il piede in fallo, si richiama volentieri ciò contro cui il piede sbatte e porta a perde l’equibrio frutto dell’evoluzione umana.

Quando cadiamo con la testa all’ingiù, ecco il rovinoso capitombolo, parola composta da capo e tombolo, che non è la tombola ma proviene dall’antico verbo tombare, cadere, ruzzolare, che forse rende meglio in piemontese con tombè che deriva dal francese tomber, di origine onomatopeica come tumb o tump che nei fumetti rendono il suono di cadute sorde.

Tornando a tombare pare che derivi dal latino tumbam, tomba o meglio dal latino volgare tombare, e qui torniamo all’italiano tombolare.

Su questo brutto incidente sempre in agguato per noi bipedi umani possiamo parlare di cadere e cascare, questa voce di origine toscana che significa spostarsi dall’alto in basso in modo incontrollato per effetto della forza di gravità.

Per consolare chi è cascato, ecco cascare che da l’idea è di una caduta improvvisa, grave, pensate che cascata deriva anche lei da cascare.

Certo cadere è facile, ma rialzarsi con stile non è semplice specie se si ha battuto la faccia al suolo. In conclusione a chi è caduto, oltre ad auguare una pronta guarigione, posso dire che nella caduta ci sono già i germogli della risalita, fragili ma verdi e vanno coltivati con premura. E poi solo chi cammina talvolta cade. Solo chi sta seduto non cade mai.

