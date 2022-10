Presso il Museo Archeologico del Canavese, nel complesso dell’ex-manifattura di Cuorgnè, è stata inaugurata venerdì 30 settembre la mostra “INCENSUM”. Già ospitata nei Musei Reali di Torino e presso il National Museum di Mascate, è approdata anche qui grazie alla collaborazione fra l’associazione torinese “Per Fumum” – che l’ha organizzata – ed il Museo Archeologico del Canavese. Qual è il legame fra il capoluogo piemontese e la capitale dell’Oman? Torino vanta una lunga tradizione nella profumeria artigianale mentre la parte meridionale della penisola arabica era l’area da cui l’incenso e le altre essenze pregiate partivano fin da tempi molto antichi verso la Mesopotamia, la Persia, il Mediterraneo, viaggiando per mare o seguendo le rotte carovaniere del deserto. Il percorso terrestre, che aveva la sua conclusione a Gaza, si dipanava per più di 3.000 chilometri ed aveva una durata variabile da un minimo di 80 ad un massimo di 138 giorni.

Basta leggere questi numeri per capire quanto grande fosse l’importanza attribuita alle essenze profumate sia in Oriente che in Occidente, tanto da spingere i mercanti a spostamenti tanto impegnativi e rischiosi. In Europa però la diffusione dei profumi si ridusse drasticamente in età medievale per poi riprendere con le Crociate e con il viaggio in Cina di Marco Polo. Una serie di pannelli riassume gli sviluppi dell’arte profumiera, dai primi studi del botanico greco Teofrasto a quelli del medico romano Dioscoride alle nozioni raggruppate da Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis historia”; altri pannelli descrivono – attraverso testi e piantine – i percorsi di cui si è detto. Dell’evoluzione storica si occupa anche un filmato della durata di pochi minuti. Gli oggetti esposti, preziosi e raffinati, sono bruciaprofumi, contenitori per unguenti e spezie, turiboli realizzati prevalentemente in metallo (argento, bronzo, rame, ottone) ma anche in vetro e porcellana. Vanno dalla Preistoria all’Età Contemporanea e provengono da svariati Paesi dell’Asia (dal Medio all’Estremo Oriente) e dell’Africa (da quella Settentrionale a quella Meridionale passando per l’area sahariana). A rappresentare l’Europa vi sono la Grecia, con oggetti di culto provenienti dai monasteri ortodossi e – piacevole sorpresa – il Canavese. Non sempre gli oggetti nostrani sono confrontabili con quelli ben più pregevoli provenienti dall’Oriente o dall’Africa ma rivestono grande importanza per le epoche di appartenenza. Se il turibolo e la navicella porta-incenso che arrivano dalla Chiesa di Santa Maria della Neve di Vesignano sono ottocenteschi, quattro reperti risalgono all’età tardo-antica o altomedievale mentre tre piccoli vasi per unguenti in “terracotta non tornita” ritrovati nell’Area archeologica protostorica di Belmonte vengono datati all’XI-IX secolo a.C.! Vi è anche un raro bruciaprofumi di età tardo-romana proveniente dagli scavi di Fiorano ed il cui ritrovamento è recentissimo.

Una piccola “Sezione olfattiva” consente infine ai visitatori di apprendere nozioni probabilmente ignote ai più sui diversi tipi d’incenso: ne esistono 25 varietà oltre alla più pregiata che è quella denominata franchincenso.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 21 aprile 2023 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16,30 (ultimo ingresso). Verranno proposti laboratori didattici per le scuole e verrà organizzata una conferenza sulla storia della profumeria, in data ancora da stabilire.

Le autorità intervenute all’inaugurazione

All’inaugurazione di “INCENSUM” prima il sindaco di Cuorgnè, poi il direttore del Museo del Canavese Marco Cima, infine Roberta Conzato (creatrice di profumi, cofondatrice con Sabrina Fichera dell’associazione “Per Fumum” e sua presidente) hanno posto l’accento sull’importanza dell’olfatto.

“Durante la pandemia è stato il senso più sacrificato a causa delle mascherine – ha sottolineato Giovanna Cresto -. Gli aromi hanno tuttavia conservato il loro fortissimo potere evocativo: basta sentire un profumo legato al nostro passato per veder riemergere ricordi che ci riportano indietro nel tempo. I profumi hanno caratterizzato l’evoluzione della civiltà: si dice <Oriente> e si pensa subito alle spezie, all’incenso. La mostra arriva al momento giusto. Lasciamoci trasportare in questa dimensione speciale!”.

“La nostra associazione – ha spiegato Roberta Conzato – è nata per diffondere la cultura dell’olfatto (il profumo che sentite era stato creato appositamente per la mostra ed è diventato quello ufficiale del Museo Nazionale dell’Oman) e per valorizzare le ricchezze del territorio. Grazie alla collaborazione degli esperti siamo riusciti ad inserire in questo allestimento oggetti mai esposti prima, come il bruciaprofumi rinvenuto a Fiorano”.

Cima ha sottolineato la ripresa delle iniziative culturali dopo la forzata inattività dell’ultimo biennio ed ha ringraziato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in particolare le dottoresse Stefania Uggè e Gabriella Pantò (intervenute all’inaugurazione) per la loro disponibilità.

Per Incensum c’è anche “La toeletta”

C’è anche “La toeletta”, prezioso dipinto ad olio su tela di Carlo Bonatto Minella, tra le opere che si possono ammirare durante la visita alla mostra “INCENSUM” di Cuorgnè. Si tratta di un’anteprima dei quadri provenienti dal Lascito Thesia, che costituiranno il primo nucleo della “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea del Canavese”. Troverà posto nell’ex-manifattura, accanto al Museo Archeologico, e come questo sarà gestita dal CESMA. “Avete oggi un primo assaggio di questa nuova sezione – ha detto il presidente del CESMA Marco Cima all’inaugurazione della mostra sui profumi – I quadri esposti sono tre: il primo è quello di un genio assoluto e sfortunato, il pittore frassinettese Carlo Bonatto Minella, morto giovanissimo. Gli altri due, di Emilia Rossotti Ferrentini, sono pure in tema con la mostra”.

