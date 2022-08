Cinemambiente in Valchiusella, giunto nel 2022 alla quinta edizione, contempla una rassegna di film affiancata da incontri, dibattiti, iniziative naturalistiche, coinvolgendo in successione, dal 30 luglio al 7 agosto, tutti i comuni della Valle, Brosso, Issiglio, Rueglio, Traversella, Valchiusa, Val di Chy, Vidracco e Vistrorio.

Ormai appuntamento fisso dell’estate green, la rassegna itinerante consolida la sua formula originale e diversificata che, puntando sul connubio vincente tra cultura e natura, ha dimostrato di saper incontrare un crescente favore di pubblico.

La rassegna propone film, selezionati dal Festival CinemAmbiente, che affrontano temi ambientali al centro del dibattito internazionale, collegabili, in una prospettiva g-local, alle specificità del territorio o a fenomeni che interessano, in generale, la vita di ogni grande o piccola comunità nazionale.

Si tratta di un percorso che, oltre ai film, invita alla scoperta del territorio della Valle, dal punto di vista sia naturale, sia culturale e mira ad essere un catalizzatore culturale e sociale nelle comunità locali focalizzandosi sui temi di maggior attualità in relazione al futuro del nostro pianeta e sull’attuazione di buone pratiche di cittadinanza attiva.

L’abbinamento tra cinema ed “esperienza sul campo” è un elemento innovativo e originale della manifestazione, che persegue una valorizzazione attiva e sistematica – e non puramente indotta – del territorio ospitante. Le molteplici iniziative che si accompagnano alle proiezioni – passeggiate naturalistiche, laboratori e attività per ragazzi, incontri letterari – promuovono in modo diretto una conoscenza diffusa della Valle, delle sue bellezze paesaggistiche, delle sue eccellenze di antica e nuova data, da quelle tradizionali, a quelle rinnovate, come ad esempio le nuove tecniche di produzione eco-sostenibile, fino a quelle in via di crescente sviluppo del natural wellness.

La Valchiusella è il luogo dove natura e cultura si possono incontrare e fondere con facilità, quindi è un territorio ideale per ospitare le iniziative di Cinemambiente. Pur vivendo tutte le contraddizioni delle valli alpine, ha grandi potenzialità di sviluppo se continua a preservare il suo habitat e a sostenere con decisione l’economia locale, i prodotti di qualità, il turismo dolce e innovativo: in poche parole, se punta sulla bellezza naturale e su uno sviluppo sostenibile.

Una nuova iniziative di quest’anno è il workshop Storie della Valchiusella, un laboratorio di “cinema del reale” condotto da Daniele Segre che ha coinvolto diversi giovani registi che hanno realizzato cinque cortometraggi, su persone e storie della Valle, che verranno proiettati durante la manifestazione.

Anche questa edizione si pone inoltre in una prospettiva internazionale in quanto parte del progetto europeo Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE) che ha come capofila Slow Food.

Telefono : +39 0118138811

Il Programma

Martedì 2 agosto, Brosso

Brosso e i suoi panorami

ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA a cura di Paola Faletto

Dal punto panoramico della partenza una passeggiata ad anello per ammirare i panorami e i luoghi storici del paese. Difficoltà: medio/facile. Partenza: Brosso, Chiesa di San Michele Arcangelo

Vita con le ali

ore 16.00 ATTIVITÀ PER RAGAZZI. Se le temperature rigide e le intemperie dell’inverno ci scombussolano, anche i nostri amici con le ali possono essere messi a dura prova nei mesi più freddi. Scopriamo come aiutarli con tante “ricette” per costruire mangiatoie per uccelli! Presso: piazza Sclopis (davanti alla Chiesta)

Storie della Valchiusella

ore 21.00 PROIEZIONI

• “La promessa del lupo” di Daniele Alef Grillo con Greta Silva (Italia 2022, 13 min.). Greta Silva vive in una baita a 1300 metri di altezza in Valchiusella, luogo in cui decide di aprire una biblioteca dedicata al lupo. La sua scelta di vita l’ha portata a confrontarsi con la natura selvatica, il bosco, gli animali che vi abitano, e a prendersene cura. In questo film Greta ci racconta la sua esperienza con il lupo e ci offre una visione del suo legame autentico con la montagna.

• “Il contatto” di Andrea Dalpian (Italia 2021, 71 min.)

****

Mercoledì 3 agosto,Val di Chy

Le zone umide di Val di Chy ci raccontano la storia

ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA a cura di Paola Faletto

Passeggiata alla scoperta della storia di un ghiacciaio a ritroso, attraverso le zone umide della Torbiera glaciale, per conoscere realtà e leggende che si tuffano nel lago di Alice. Difficoltà: medio/facile Partenza: Chiesa di San Rocco – Frazione Gauna di Alice Superiore

Investigatori sul luogo del delitto

ore 16.00 ATTIVITÀ PER RAGAZZI. Se provassimo a cambiare prospettiva sul mondo che ci circonda, cosa potremmo osservare? Immergiamoci nella natura e mettiamo in azione le nostre abilità di investigatori per scoprire chi si nasconde dietro le tracce degli animali. Presso il lago di Alice Superiore

Salire in montagna

ore 18.00 APERITIVO LETTERARIO di Luca Mercalli. Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Il racconto di una migrazione verticale, con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale che rende sempre piú roventi le estati nelle città.

Le montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate: per salvarci dall’emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura.

Luca Mercalli (Torino, 1966) presiede la Società Meteorologica Italiana, ha fondato la rivista «Nimbus». È autore di lavori scientifici su clima e ghiacciai e di numerosi articoli (su «la Repubblica», «La Stampa», «il Fatto Quotidiano»). Ha collaborato a diversi programmi tv della Rai e della Radiotelevisione svizzera italiana. Insegna Sostenibilità ambientale all’Università di Torino. Tra i suoi libri: Viaggi nel tempo che fa (Einaudi 2010), Prepariamoci (Chiarelettere 2011), Uffa che caldo! (Mondadori Electa 2018), Non c’è più tempo (Einaudi 2018 e 2019), Il clima che cambia (BUR 2019) e Salire in montagna (Einaudi 2020).

ore 21.00 PROIEZIONE

Press il Campo sportivo di Alice Superiore, Regione Canapre Superiore “Into the Ice” di Lars Henrik Ostenfeld (Danimarca, Germania 2022, 85 min.). Al termine della proiezione incontro con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana

****

Giovedì 4 agosto, Issiglio

Storie industriali

ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA a cura di SOMS Drusacco

Testimonianze della proto industria rurale seguendo il corso d’acqua da Issiglio a Rueglio. Difficoltà: medio/facile. Partenza: c.so Umberto I, 10 (di fronte a La Sucità d’Issaj)

Avventure nel bosco

ore 16.00 ATTIVITÀ PER RAGAZZI. Se avete mai sognato di costruire una capanna in mezzo al bosco, questa è l’attività che fa per voi! Ma quali materiali ci servono? Andiamo insieme alla ricerca delle risorse che la natura ci offre e proviamo a costruire un rifugio personalizzato. Presso: Cappella della Piana, via Cil. Carpen 61

Storie della Valchiusella,

ore 21.00 PROIEZIONI, presso il Campo sportivo, strada prov. per Castelnuovo Nigra

• “Se cammini, lentamente corri” di Fabio Fontana, con Pier Molinario, Roberta Giono Barber (Italia 2022, 7 min.). La Valchiusella percorsa da Pier Molinario, un uomo che per anni ha accompagnato centinaia di ragazzi per i sentieri di queste montagne. Ora tocca a Roberta seguire i suoi passi.

• “Marcher sur l’Eau” di Aïssa Maïga (Francia, Belgio, Niger 2021, 90 min.)

Al termine della proiezione incontro con Mario Salomone, Segretario Generale della rete mondiale di educazione ambientale WEEC – World Environmental Education Congresses

****

Venerdì 5 agosto, Vistrorio

ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA a cura di Paola Faletto

I fiumi ci danno molto più dell’acqua. Percorrendo contro corrente la sponda sinistra del torrente Chiusella alla scoperta di come esso ha cambiato percorso nel corso dei secoli, i segni della fede, i lavori artigianali che esso alimentava e le attività che ancora oggi nascono grazie alle sue acque. Difficoltà: medio/facile. Partenza: piazza del Municipio

ore 16.00 ATTIVITÀ PER RAGAZZI “Di fiore in fiore”. Profumi, colori e danze per un piccolo, prezioso e laborioso insetto. Con un’esperienza multisensoriale impareremo a conoscere come sono fatte le api, come vivono e dove volano per apprezzare meglio la funzione ecologica degli impollinatori. Ritrovo: via Garibaldi – piazzetta davanti al Salone Pluriuso

Storie della Valchiusella

ore 21.00 PROIEZIONI, in Piazza Sclopis (piazza della Chiesa)

• “Cravera Luisita” di Marco Farmalli e Isabel Rodriguez Ramos con Luisita Argento e Alessandro Borgini (Italia 2022, 9 min.)

La “cravera”, termine dialettale piemontese, è colei che per mestiere si cura di un gregge di capre. Luisita, in giovane età, abbandona la città e il suo lavoro per trasferirsi in Valchiusella e dedicarsi all’allevamento. Oggi porta avanti la sua attività insieme al compagno Alessandro e a un gregge di circa 200 capi tra capre e pecore da latte. Intimo racconto di una quotidianità fatta di lentezza e silenzi profondi, Cravera Luisita trasporta il pubblico nella vastità di paesaggi e nella ritualità di gesti in cui si esprimono il lavoro e la cura connessi a una scelta di vita così complessa.

• River di Jennifer Peedom, co-regia Joseph Nizeti (Australia 2021, 75 min.)

****

Sabato 6 agosto, Vidracco

I racconti di Vidracco

ore 10.00 PASSEGGIATA GUIDATA, a cura di Muflone Maggiociondolo e Lorenzo Bertoldo. Escursione letteraria sulle tracce delle storie di Vidracco dall’epoca romana ai giorni nostri. Difficoltà: facile. Partenza: fronte Municipio

I segreti della biodiversità

16.00 ATTIVITÀ PER RAGAZZI a cura dell’Associazione Vivere i Parchi. Laboratorio di microscopia a cielo aperto: una mostra ludica e interattiva di osservazioni sotto le lenti degli strumenti che ci permettono di conoscere ogni segreto della biodiversità! Accompagnati dalla lettura di alcuni estratti di libri di divulgazione scientifica, saremo immersi nel mondo della scienza e della storia naturale del nostro Pianeta! Il lupo ulula alla luna? Smascheriamo alcune leggende bestiali leggendo Bufale bestiali

A spasso nel tempo. La storia della natura con il microscopio. Leggiamo La cacciatrice di fossili. Urgenza climatica. Orientiamoci nel labirinto dei falsi miti leggendo Pinguini all’equatore e Apollo Credici. Centro di Documentazione della Riserva Speciale dei Monti Pelati (di fianco al Municipio)

Storie della Valchiusella,

ore 21.00 PROIEZIONI, Parcheggio via Baldissero 21 (Damanhur Crea)

• “La voce di un’arte antica” di Martina Calabrese, con Laura Lancerotto, Giuliana Telatin, Farida Bregola (Italia 2022, 7 min.)

L’amore e la passione per un’arte antica raccontata dalle Magistre delle Erbe attraverso una passeggiata immersa nel verde dei boschi della Valchiusella. Laura Lancerotto, presidente dell’associazione “Club Amici della Valchiusella”, racconta cosa significhi essere parte di un progetto partito da un sogno e diventato realtà.

• “Kiss the Ground” di Josh Tickell e Rebecca Harrell Tickell

(USA, Francia, Cina, Uganda, Zimbabwe 2020, 85 min.)

Al termine della proiezione incontro con Marco Matassoni, tecnico e formatore Agricoltura organica e rigenerativa

*In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo presso la Sala A. Olivetti, Damanhur Crea

****

Domenica 7 agosto, Rueglio

ore 9.00 – 19.00 VALCHIUSELLA BENESSERE IN NATURA. Rifugio Cima Bossola – Regione Marciana

Passeggiate

9.30 Escursione guidata La montagna che rinasce – Muflone Maggiociondolo

10.00 Passeggiata dendrosofica con meditazione – Tiziano Fratus

11.30 Contatto con il Mondo Vegetale e gli Spiriti di Natura – Paradisea Zucca

15.00 Workshop nel bosco – Lo spazio sacro: proteggersi dalla natura predatoria dell’Universo – Rudi Toffetti

Dinamiche olistiche di gruppo

9.30 Meditazione – Guidare la Natura umana con la Respirazione – Caimano Salice

10.30 Danza movimento terapia – Rigener-Azione per Corpi e Terra – Simona Capuano

11.30 Meditazione – Rinascita: come proiettiamo il nostro film – Fiorella Garda

12.30 Qi Gong – Gli 8 pezzi di broccato e gli esercizi della gru bianca – Alessandro Riccò

14.00 Metratura – Meditazione in movimento – Scarabeo

15.00 Tai Chi Chuan – L’armonia del mondo interno ed esterno – Tilù Raimondo

16.00 CUR-AR-TE – CURare con l’ARte TE stess* – Silvia Ribero, Collettivo di arti performative Biloura 17.00 Ac-Cor-Danza – Radicamento, allineamento, espansione – Alberta Chiolino

18.00 Sciamanesimo femminile – Cerchio di sorellanza tra donne per la Rinascita – Irene d’Urso

Esperienze olistiche in piccoli gruppi

9.30 e 14.30 Arte dinamico relazionale – arte terapia in dialogo con la Natura – Iride, Susanna Memè 11.00 e 15.00 Favole olistiche meditative – meditazioni guidate con voce e musica – Angelo Greco 09.00 – 11.00 – 14.00 – 16.00 Vibrazioni della voce e yoga del suono – Il suono che cura – Patrizia Bolzoni 17.00 Bagno di gong collettivo – armonia del Gong – Beppe Cioffi

Esperienze olistiche individuali dalle 10.00 alle 16.00

Bagno di gong individuale – armonia del Gong – Beppe Cioffi dalle 9.00 alle 18.00

Tocco col cuore – Cuculo Ontano

Trattamenti Shiatzu – Gianluca della Puppa

Tocco astrosciamanico – Stefania Ricci Massaggio sonoro con didgeridoo – Luca Mantello Prana Healing con musica delle piante – Ass. Ben-Essere Lettura Registri Akashici – Iris Gay

Incontri

10.00 Gli incendi boschivi in ambiente alpino – Ispettorato Provinciale di Torino del Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte

11.30 La relazione armonica dei popoli nativi celtici e proto-celtici con gli elementi – Rudi Toffetti

15.00 La Bellezza salverà il Mondo: unità di Uomo e Natura – Althair

Mostra fotografica

‘L Feu ch’an-brüza – Il Fuoco che ci brucia

Area bimbi

Giochi e intrattenimenti per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, a cura del Gruppo Scout di Arona

Espositori: A.I.B. Antincendio boschivo, Libreria Mondadori, Università della Bellezza, La biblioteca del lupo, Koivu, Salamball, Le erbe di Brillor, Calendula Lab, Erbe e fiori della Val di Chy, Albero delle Candele, Ciprea Calendula, La Via Verde

Informazioni

Si accede alle attività solo su prenotazione WhatsApp 347 2846503, per info chiamare dalle 21 alle 22.

Vestirsi comodi e a strati, con scarpe adeguate, materassino, copertina, eco-spray anti-zanzare.

Navette gratuite da Trausella a Cima Bossola e viceversa. Orari: dalle 8.00 alle 10.00 – dalle 12.00 alle 14.00 – dalle 17.30 alle 19.00

ore 17.00 APERITIVO LETTERARIO, Rifugio Cima Bossola – Regione Marciana

• Ogni albero è un poeta e Alberi millenari d’Italia di Tiziano Fratus

«Quel che mi unisce ai grandi alberi è il silenzio, è questo silenzio che li abita da secoli o da millenni che incerniera loro e la mia anima, è il silenzio che non ha bisogno di esprimersi, di manifestarsi, che ci mette in comunione. Chiunque s’immerga nelle titubanze e nelle geometrie di un minimo bosco si porta via un pezzo di albero quando ci passa in mezzo, quando si fa ombra fra le ombre. E per contro qualcosa di tuo resta lì, sospeso, a decantare, a precipitare, sottocorteccia, fra le radici. Tu e i maestri silenziosi».

Tiziano Fratus (Bergamo, 1975) ha pubblicato una quarantina di libri in quindici anni di attività editoriale, occupandosi di nuovo teatro/nuova drammaturgia, poesia e letteratura di viaggio. Ha collaborato per i quotidiani “La Stampa” e “la Repubblica” e attualmente scrive per “il manifesto” e “La Verità”.

21.00 PROIEZIONE

Rueglio, Campo tennis/calcetto *

“Rebuilding Paradise” di Ron Howard (USA 2020, 95 min.)

Commenti