SAN SEBASTIANO DA PO. Si è tenuta nella mattinata di sabato 19 marzo, in piazza Sandro Pertini a San Sebastiano da Po, la cerimonia per la XXVII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La manifestazione, organizzata dal Comune di San Sebastiano, insieme a Cascina Caccia, Libera ed Avviso Pubblico, ha visto una grande partecipazione. In rappresentanza delle istituzioni, oltre al padrone di casa Beppe Bava, c’erano sindaci ed assessori di un po’ tutti i comuni limitrofi, della collina ma non solo, partendo da Casalborgone, Monteu, Cavagnolo e arrivando fino [...]