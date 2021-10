Una bellissima giornata di sole ha accompagnato le Cerimonie che hanno ricordato, lungo le varie località della Valchiusella, il rastrellamento tedesco dell’ottobre 1944, culminato con l’incendio di Traversella, dopo essersi lasciato alle spalle una scia di sangue. Iniziamo qui con la cronaca fotografica dell’evento tenutosi a Traversella…

L’intervento dell’Anpi:

Grazie a tutti voi qui presenti. L’Anpi vi porge il suo saluto a nome di tutti i Caduti e dei Partigiani. Un saluto a tutti i Sindaci. Insieme, voi formate la struttura della democrazia nata dalla lotta di Resistenza.

Oggi siamo qui per ricordare. 77 anni fa un terribile rastrellamento tedesco portò morte e distruzione. Rimasero uccisi sul territorio della Valchiusella un sacerdote, 4 civili e 18 partigiani, e 34 case di Traversella vennero incendiate.

E’ comprensibile che molti abbiano vissuto quei momenti con grande sofferenza, e vogliano ancor oggi dimenticarli, ma, al contrario, è più che mai necessario riflettere e capire quei fatti in un contesto più ampio. Anche se i nostri giovani che combatterono sulle montagne si prestano a rappresentare un’epopea gloriosa, non dobbiamo dimenticare, in realtà, che assieme a loro si stringeva un’intera popolazione: madri, sorelle, padri, operai e contadini. Senza di loro la resistenza non avrebbe avuto modo di svilupparsi e vincere.

Da essa vennero i giovani che ricordiamo qui, oggi. Ogni anno siamo qui ad onorarli.

Ma proprio per questo non possiamo ignorare le pulsioni sovraniste, antieuropee, dittatoriali che solleticano la pancia più profonda del Paese, ed in particolare quanto è successo in questi giorni.

I gravissimi fatti di sabato 9 ottobre a Roma sono stati organizzati, pianificati in modo dettagliato e addirittura annunciati da Forza Nuova; per questo sono un esplicito segnale d’allarme.

“Le violenze avvenute, in particolare l’inaudita occupazione della sede nazionale della Cgil, seguita dall’odioso e barbaro assalto al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, rappresentano un salto di qualità nella strategia della eversione nera e richiedono una risposta ferma e durissima da parte di ogni struttura dello Stato.

Da tempo l’ANPI denuncia la natura eversiva delle organizzazioni neofasciste, da tempo segnala la strumentalizzazione da parte di tali organizzazioni nei confronti del malessere sociale causato dalla crisi; da anni, infine, l’ANPI, assieme a un vasto schieramento democratico, sollecita le autorità competenti a provvedere allo scioglimento delle formazioni neofasciste (come sostanzialmente imposto dalla XII Disposizione finale della Costituzione e specificamente previsto dall’art. 3 della sua legge di attuazione (legge Scelba, 645 del 20 giugno 1952).

Vanno assunti immediatamente provvedimenti cautelari di sospensione delle attività di tali organizzazioni. L’Anpi invoca inoltre la massima speditezza e intransigenza nell’iter processuale per i reati di apologia e di ricostituzione del partito fascista.

È giunto il momento di far sentire la forza della democrazia italiana.

Occorre pertanto operare compiutamente per liberare ogni istituzione dello Stato italiano sia dalle infiltrazioni fasciste, sia dalle eventuali connivenze, e contrastare il pesantissimo malessere sociale su cui puntano i fascisti per scardinare il sistema democratico.

Per questo occorre aprire subito una nuova stagione della democrazia italiana che metta al centro il tema del lavoro e della dignità della persona, contrastare la solitudine sociale e ogni forma di odio e di rancore e bandire definitivamente qualsiasi suggestione di tipo fascista. La strada è tracciata in modo palese dalla Costituzione, ancora in troppe parti inapplicata.”

E perciò è ancor più necessario rivolgersi alla Memoria storica. Assumere e riprenderci ideali più alti, una cultura più profonda, una coscienza dei valori che sono riassunti nella nostra Carta costituzionale: giustizia, libertà, solidarietà, democrazia e pace, valori che sono figli della Resistenza.

E allora ecco il significato e la necessità di queste Cerimonie, del riappropriarsi della nostra Storia. Là sono i nostri Maestri, là è il senso più profondo e vero di un popolo.

Pur nei chiaroscuri di quel periodo difficile, essi contribuirono a darci valori ancor validi oggi: giustizia, libertà, democrazia, solidarietà e pace.

Difendiamoli, ed impariamo ad amare e conoscere chi morì e soffrì per tali principi.

Sono i principi che hanno guidato la Resistenza ed hanno forgiato la Repubblica e la Costituzione. Oggi più di ieri nelle città, nei comuni, nelle piazze l’Anpi terrà alta la bandiera dell’antifascismo, dell’antirazzismo, delle libertà, della giustizia sociale e dell’eguaglianza: la bandiera delle partigiane e dei partigiani.

Lo dobbiamo ai nostri Caduti Partigiani, lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli.

Viva la Resistenza, viva la Costituzione, viva l’Italia.

