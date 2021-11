Bonus una tantum di 2.000 euro per i negozi dei centri commerciali costretti a tenere chiuso durante i mesi di lockdown. Le domande possono essere presentate dalle ore 14 di lunedì 15 novembre alle ore 12 di martedì 30 novembre.

“Questa nuova misura per la quale abbiamo stanziato 1 milione di euro – sottolinea l’assessore al Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio – integra quelle già messe in campo per sostenere le diverse categorie di attività commerciali danneggiate, dalle discoteche ai negozi di abbigliamento, con l’obiettivo di supportare gli operatori di un settore importante per il nostro territorio“.

