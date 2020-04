Inchiesta sulle case di riposo di Nole, Favria, San Mauro, Corio, Bairo, Volpiano, Brusasco, San Maurizio, Bosconero e Brandizzo

Sono complessivamente 100.269 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.996. Venerdì l’incremento era stato di 1.396. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 30.258 i malati in Lombardia (728 in più rispetto a ieri), 13.495 in Emilia-Romagna (+145), 10.749 in Veneto (+147), 12.170 in Piemonte (+594), 5.992 in Toscana (+170), 3.333 in Liguria (+32), 3.231nelle Marche (-85), 3.730 nel Lazio (+97), 3.002 in Campania (+39), 2.064 a Trento (+70), 2.402 in Puglia (+66), 1.382 in Friuli Venezia Giulia (+16), 2.001 in Sicilia (+34), 1.724 in Abruzzo (+89), 1.269 nella provincia di Bolzano (-48), 723 in Umbria (-29), 888 in Sardegna (+12), 792 in Calabria (+6), 590 in Valle d’Aosta (-12), 281 in Basilicata (+2), 193 in Molise (0). Quanto alle vittime, se ne registrano 10.511 in Lombardia (+273), 2.481 in Emilia-Romagna (+84), 1.633 in Piemonte (+101), 831 in Veneto (+38), 467 in Toscana (+13), 734 in Liguria (+25), 689 nelle Marche (+7), 273 nel Lazio (+10), 238 in Campania (+7), 284 nella provincia di Trento (+9), 253 in Puglia (+15), 185 in Friuli Venezia Giulia (+6), 154 in Sicilia (+6), 206 in Abruzzo (+8), 200 nella provincia di Bolzano (+9), 52 in Umbria (0), 73 in Sardegna (+4), 66 in Calabria (+1), 107 in Valle d’Aosta (0), 17 in Basilicata (+2), 14 in Molise (+1).

E sono 32.534 le persone guarite, 2.079 più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.985.

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 152.271, con un incremento rispetto a ieri di 4.694.

Calano ancora per l’ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi – 98 in meno rispetto a ieri – e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Hanno raggiunto i 963.473 i tamponi coronavirus eseguiti in tutta Italia. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione Civile. “C’è stato un incremento di 56mila tamponi”, ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.