In Piemonte arriva la stretta su scuole e centri commerciali

Il Piemonte vara la stretta per frenare i contagi Covid, oggi 1396 sia pure con il record di tamponi, per la prima volta oltre 13 mila in un giorno: chiusi nel weekend i centri commerciali, didattica a distanza al 50%, a rotazione, per 135 mila [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti